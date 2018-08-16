Выяснено: где в Европе больше всего ненавидят русских

Европейская исследовательская организация European Values рассказала о том, как разные страны Европейского союза по-разному относятся к положению России на международной арене.

Самыми "активно противостоящими" странами признаны: Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания.

Германия и Франция названы "пробуждающимися" странами, которые начинают понимать потенциальную опасность, исходящую от России.

Хорватию, Ирландию, Болгарию, Словакию и Бельгию эксперты классифицировали как "сомневающиеся".

Наиболее лояльными к России оказались Кипр и Греция. Исследование говорит о том, что названные страны не показали сопротивления деятельности России.

Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения составили группу из членов ЕС, которые продолжают игнорировать или отрицать существование «враждебных российских действий».

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