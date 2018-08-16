Европейская исследовательская организация European Values рассказала о том, как разные страны Европейского союза по-разному относятся к положению России на международной арене.
Самыми "активно противостоящими" странами признаны: Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания.
Германия и Франция названы "пробуждающимися" странами, которые начинают понимать потенциальную опасность, исходящую от России.
Хорватию, Ирландию, Болгарию, Словакию и Бельгию эксперты классифицировали как "сомневающиеся".
Наиболее лояльными к России оказались Кипр и Греция. Исследование говорит о том, что названные страны не показали сопротивления деятельности России.
Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения составили группу из членов ЕС, которые продолжают игнорировать или отрицать существование «враждебных российских действий».
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