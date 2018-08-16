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Рассекречена тайна визита Путина на австрийскую свадьбу

Мир

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Во время своего последнего визита в Вену российский лидер принял приглашение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Рассекречена тайна визита Путина на австрийскую свадьбу. 390858.jpeg

По словам Пескова, Путина "с удовольствием" принял приглашение. Глава государства по пути посетит Германию для проведения запланированных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Свадьба пройдет 18 августа и будет носить неофициальный характер. В Кремле заявили, что свадьба - частное мероприятие, не предполагающее протокола.

Что касается подарка Путина главе дипломатического ведомства, Песков пообещал рассказать о нем позже.

Избранником Кнайсль стал бизнесмен Вольфганг Майлингер. Помимо Владимира Путина на бракосочетании будут присутствовать канцлер Австрии Себастьян Курц, его заместитель Хайнц-Кристиан Страхе и некоторые члены правительства. 

Источник фото: kremlin.ru

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Темы МИД Австрия Ангела Меркель Владимир Путин
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