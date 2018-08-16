Рассекречена тайна визита Путина на австрийскую свадьбу

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Во время своего последнего визита в Вену российский лидер принял приглашение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путина "с удовольствием" принял приглашение. Глава государства по пути посетит Германию для проведения запланированных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Свадьба пройдет 18 августа и будет носить неофициальный характер. В Кремле заявили, что свадьба - частное мероприятие, не предполагающее протокола.

Что касается подарка Путина главе дипломатического ведомства, Песков пообещал рассказать о нем позже.

Избранником Кнайсль стал бизнесмен Вольфганг Майлингер. Помимо Владимира Путина на бракосочетании будут присутствовать канцлер Австрии Себастьян Курц, его заместитель Хайнц-Кристиан Страхе и некоторые члены правительства.

Источник фото: kremlin.ru

Читайте также:

Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу

Курц: Австрия выступает за хорошие отношения с Россией