Глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Во время своего последнего визита в Вену российский лидер принял приглашение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путина "с удовольствием" принял приглашение. Глава государства по пути посетит Германию для проведения запланированных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Свадьба пройдет 18 августа и будет носить неофициальный характер. В Кремле заявили, что свадьба - частное мероприятие, не предполагающее протокола.
Что касается подарка Путина главе дипломатического ведомства, Песков пообещал рассказать о нем позже.
Избранником Кнайсль стал бизнесмен Вольфганг Майлингер. Помимо Владимира Путина на бракосочетании будут присутствовать канцлер Австрии Себастьян Курц, его заместитель Хайнц-Кристиан Страхе и некоторые члены правительства.
Источник фото: kremlin.ru
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