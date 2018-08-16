Санкции кончились: из Крыма в Турцию снова пойдут паромы

Крым возобновит паромное сообщение с Турцией, проведены соответствующие переговоры с экспедитором грузов, заявил гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков, пишет РИА "Новости".
"Переговоры с экспедитором грузов проведены. Порты, которые будут задействованы в будущей паромной линии, сообщим дополнительно", - заявил Волков в интервью агентству.
По словам гендиректора Крымских морских портов, паромная линия начнет функционировать уже этой осенью.
Паромное сообщение действовало между Севастополем и турецким Зонгулдаком. В марте 2017 года сообщение было остановлено по решению турецкой стороны.
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