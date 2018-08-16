Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Злая карма? Украинцы пострадали при обрушении моста в Генуе

Мир

Обрушение моста в итальянском городе Генуе привело к многочисленным жертвам. Среди пострадавших есть два гражданина Украины.

Злая карма? Украинцы пострадали при обрушении моста в Генуе. 390846.jpeg

Об этом сообщила пресс-служба генконсула Украины в Милане. На сегодняшний день оба пострадавших находятся в больнице «Сан Мартин», консулы поддерживают связь с ними. При этом среди погибших украинцев нет. 

Об ответственности компании Autostrade per l за безопасность моста уже заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Напомним, это организация, которая занимается  управлением и содержанием итальянских дорог. Число погибших в Генуе сегодня составляет 38 человек.

В момент обрушения моста на нем находились 35 легковых автомашин и три грузовика. Власти страны объявили двухдневный траур 15 и 16 августа. До сих пор на месте трагедии до сих пор работают спасатели. Предполагается, что число погибших может увеличиться. 

Чиновники министерства транспорта уже заявили о необходимости отставки главы компании, которая отвечала за ремонт моста в Генуе. Сами итальянцы говорят о том, что вся масса бетона и арматуры лишь по чистой случайности рухнула в русло пересохшей реки и на железнодорожные пути. Жилые кварталы пострадали минимально, были задеты лишь те дома, которые подходят к эстакаде вплотную.  

Один из местных жителей рассказал  о том, что в момент обрушения моста "услышал что-то вроде громкого выстрела, подошел к окну и увидел, что никакого моста больше нет". Сам инцидент очень напоминал землетрясение в 6-7 баллов, пояснили итальянцы, добавив, что мост был символом города, поэтому потерять его - большая трагедия для Генуи.  

Что характерно, компания, обслуживающая данный мост, заявляла о пристальном внимании к состоянию ремонтируемого сооружения. 

Но дальше всех в этом вопросе пошли, как всегда, украинцы, которые в соцсетях выразили сожаление о том, что это был не Крымский мост. Некто Богдан Подзизей написал в своем аккаунте, что Крымский мост точно также завалится, если пустить по нему соответствующее количество транспорта, а не несколько "авто в сутки". А другой житель Незалежной отметил, что "это крымский мост оторвался от Крыма и приплыл в Италию".

Где спецназ? Моряки захваченного Украиной танкера ждут штурма Где спецназ? Моряки захваченного Украиной танкера ждут штурма

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы мост Генуя обрушение крымский мост
Обсудить
Актуальная аналитика
Человек
Места, где убивают, не спрашивая имени
Аналитика
Способны ли санкции повысить проценты по ипотеке?
Партии
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
Новости Все >
Минобороны России рассказало правду о перехвате Су-24 у Крыма
Спрос на элитное жилье в Крыму удвоится — Эксперты
Почему Россия не хочет запрещать роботов-убийц
Генерал СКР сядет на 5,5 лет за взятку от "смотрящего по России"
Власти Новоульяновска спасли село от гей-парада
Злая карма? Украинцы пострадали при обрушении моста в Генуе
Адвокаты Януковича избили полицейских в здании суда
Турецкий футбольный клуб обменял своих игроков на коз
Скачка цен в новостройках не будет - Жидкин
Американский консалтинг AAIS представляет IBM Reporting Tool
Читательский топ
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Возраст не по паспорту, а по факту
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?

США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.

Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Мир
"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией

В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.

Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
Еврейское лобби - против евреев?
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?
Экономика
Суперсанкции США убьют банки и госдолг России?
Деньги
Как это будет: Россию готовят к запрету доллара?
Политика
Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать

Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?

Почему доверие россиян к власти продолжает пикировать
Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них
Белоруссия
Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них
Политика
Поклонская тайно вышла замуж. Не за царя
Экономика
Володин проговорился о грядущем дефолте России?
Руслан Веснянко Юлия Тимошенко: попытка номер три Руслан Веснянко Сергей Костин "Русских гораздо легче убить, чем победить" Сергей Костин Соломон Соловьев Мудрость - основа любого богатства Соломон Соловьев
Комментарии
ИноСМИ: русские скорее сожгут Россию, чем дадут ее завоевать
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Юлия Тимошенко: попытка номер три
ИноСМИ: русские скорее сожгут Россию, чем дадут ее завоевать
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Мигрант убил провинциалку за голубые глаза сына
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Обвинят Россию: Украина готовит радиационную атаку на Донбасс
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Где спецназ? Моряки захваченного Украиной танкера ждут штурма
Где спецназ? Моряки захваченного Украиной танкера ждут штурма
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
На Западе рассказали о готовности России "показать мощь" на границе Израиля и Сирии
ИноСМИ: русские скорее сожгут Россию, чем дадут ее завоевать
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
На Западе рассказали о готовности России "показать мощь" на границе Израиля и Сирии
Где спецназ? Моряки захваченного Украиной танкера ждут штурма
Ближний Восток
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов

Ближний Восток тысячелетиями был и остается сейчас одной из главных горячих точек планеты. Ситуация обострилась после создания еврейского государства, а в последнее время благодаря западному вмешательству заполыхал почти весь большой Б﻿лижний Восток. Но в центре событий по-прежнему остается Израиль, где пока сохраняется относительное спокойствие.

Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
США получат контрсанкционный интернационал
США и Канада
США получат контрсанкционный интернационал
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Евросоюз
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Еврейское лобби - против евреев?
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
Украина
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Ближний Восток
Турция сдалась России. Сдастся ли США?
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
Евросоюз
Салвини наступил гомосексуалистам на больное место
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ