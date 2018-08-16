Злая карма? Украинцы пострадали при обрушении моста в Генуе

Обрушение моста в итальянском городе Генуе привело к многочисленным жертвам. Среди пострадавших есть два гражданина Украины.

Об этом сообщила пресс-служба генконсула Украины в Милане. На сегодняшний день оба пострадавших находятся в больнице «Сан Мартин», консулы поддерживают связь с ними. При этом среди погибших украинцев нет.

Об ответственности компании Autostrade per l за безопасность моста уже заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Напомним, это организация, которая занимается управлением и содержанием итальянских дорог. Число погибших в Генуе сегодня составляет 38 человек.

В момент обрушения моста на нем находились 35 легковых автомашин и три грузовика. Власти страны объявили двухдневный траур 15 и 16 августа. До сих пор на месте трагедии до сих пор работают спасатели. Предполагается, что число погибших может увеличиться.

Чиновники министерства транспорта уже заявили о необходимости отставки главы компании, которая отвечала за ремонт моста в Генуе. Сами итальянцы говорят о том, что вся масса бетона и арматуры лишь по чистой случайности рухнула в русло пересохшей реки и на железнодорожные пути. Жилые кварталы пострадали минимально, были задеты лишь те дома, которые подходят к эстакаде вплотную.

Один из местных жителей рассказал о том, что в момент обрушения моста "услышал что-то вроде громкого выстрела, подошел к окну и увидел, что никакого моста больше нет". Сам инцидент очень напоминал землетрясение в 6-7 баллов, пояснили итальянцы, добавив, что мост был символом города, поэтому потерять его - большая трагедия для Генуи.

Что характерно, компания, обслуживающая данный мост, заявляла о пристальном внимании к состоянию ремонтируемого сооружения.

Но дальше всех в этом вопросе пошли, как всегда, украинцы, которые в соцсетях выразили сожаление о том, что это был не Крымский мост. Некто Богдан Подзизей написал в своем аккаунте, что Крымский мост точно также завалится, если пустить по нему соответствующее количество транспорта, а не несколько "авто в сутки". А другой житель Незалежной отметил, что "это крымский мост оторвался от Крыма и приплыл в Италию".