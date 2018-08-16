Минобороны России рассказало правду о перехвате Су-24 у Крыма

Минобороны России опровергло информацию британских королевских ВВС о том, что два британских истребителя Eurofighter Typhoon в понедельник сопроводили шесть российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря. По версии британских ВВС, российские самолеты якобы приблизились к пространству НАТО.

Минобороны рассказало, что в тот день четыре самолета выполняли плановые учебные полеты, и ни одного Су-24 среди них не было. В министерстве подчеркнули, что полеты самолетов морской авиации выполняются в строгом соответствии с правилами, не нарушая границ других стран.

В ведомстве уточнили, что единственный находившийся в воздухе истребитель одной из стран НАТО во время российских учений был на удалении в 30 километров.

Военный аналитик Александр Жилин, являющийся также руководителем Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, назвал данные британцев "фейком", основанным на непрофессионализме и откровенной лжи. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

"Спрашивается, а вы там что делаете?" — риторически обратился он к руководству британских ВВС. К тому же он напомнил, что полеты над нейтральными территориями разрешены. Жилин назвал все последние вбросы в информационное пространство Британии, включая "дело Скрипалей", "истерикой", предположив, что все они сочиняются "в какой-то психиатрической больнице".

Что касается фейков и места, которое они занимают в современном информационном мире, "Правда.Ру" ранее побеседовала с военным политологом, заведующим кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андреем Кошкиным.

"Появляются технологии fake news, которые вызывают у здравомыслящего человека просто сарказм. Но при этом мы убеждаемся, что они работают, - отметил эксперт, приведя в качестве примера такой дезинформации дело с отравлением Скрипалей.

"Историю со Скрипалями слепили специально для того, чтобы убедить весь мир: видите, в Европе Россия применяет боевые химические отравляющие вещества, - значит, на Ближнем Востоке она тем более способствует тому, чтобы режим Асада применял их...

Там эти fake news зиждятся на "Белых касках", постановочные сценарии которых давно известны. Но опять же все эти многочисленные явные fakes являются для Запада основанием для принятия политических и даже военных решений. В данном случае - о ракетном ударе по суверенному государству", - добавил Кошкин.

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