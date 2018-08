ИноСМИ: русские скорее сожгут Россию, чем дадут ее завоевать

"Страна, которую невозможно завоевать". Так характеризует Россию американский военно-тематический портал We are the Mighty.

И объясняет, что такая неуязвимость государства связана с его суровыми климатическими условиями, огромной территорией, сильной армией и особенностями национального самосознания. Относительно последнего пункта издание уточняет, что русские готовы скорее "уничтожить свою страну, чем оставить какому-либо захватчику".

Помимо России, к "неприступным" странам портал относит Китай, Индию, Афганистан и США.

У каждого из этих государств свои сильные стороны. Так, силу США авторы статьи видят в том, что ее граждане, в соответствии с законом, имеют собственное оружие. Мощь Китая — в многочисленности населения (в стране проживает 1,3-миллиарда человек), большой площади и развитой экономике.

Индию отличает "военно-морская стратегия", предполагающая наполнение прибрежных вод субмаринами, а Афганистан — в выигрыше благодаря тому, что его население многонационально, и он имеет сложный географический рельеф.

Накануне "Правда.Ру" рассказала о ночном кошмаре США — российской баллистической ракетной системе "Искандер", которую в Америке сравнивают с разработанными ранее в Китае баллистическими ракетами большой дальности — "убийцами авианосцев".

