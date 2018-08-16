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Источник Правда.Ру

Россия ответит ракетным ударом за любые претензии на Каспий

Мир

В Каспийске, городе Российской Федерации на территории республики Дагестан, будет построена новейшая военно-морская база. Об этом сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Россия ответит ракетным ударом за любые претензии на Каспий. 390827.jpeg

Глава военного ведомства отметил, что на данный момент ведутся работы по расширению бухты для российских кораблей. Также, подчеркнул Шойгу, создается необходимая инфраструктура на суше. Первый этап строительных работ планируется завершить уже к концу текущего года.

Прокомментировал решение российского правительства заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, строительство в Каспийске мощной военно-морской базы будет иметь огромное значение для защиты интересов Российской Федерации. Заварзин, правда, отметил, что реализация проекта предусматривает под собой огромный объем работы.

На данный момент российская флотилия базируется в городе Архангельске, но это, по словам экспертов, не самый оптимальный вариант. Куда более выгодно построить новую военно-морскую базу в Каспийске. Дело в том, что корабли из этого города будут напрямую попадать в открытую акваторию Каспийского моря.

Отметим, что Каспийское море — крупнейший на планете замкнутый водоем. Его можно считать и самым огромным озером, и полноценными морем. Каспийской море омывает берега пяти прибрежных государств: России, Казахстана, Ирана, Туркмении и Азербайджана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство республики Казахстан предоставило Североатлантическому альянсу доступ к своим портам в Каспийском море.

Фото: mil. ru

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Темы Иран Каспий Россия Дагестан Туркмения Казахстан Архангельск Азербайджан
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