Мэй "прогнулась" по российскому вопросу

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила сегодня в парламенте, что в долгосрочной перспективе Великобритания будет стремиться к налаживанию отношений с Россией. Такими словами она приветствовала проведение встречи между главами России и США в Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС.
При этом премьер-министр напомнила, что во время недавнего приезда в Великобританию Дональда Трампа они достигли договоренностей о сотрудничестве с Россией "с позиции единства и силы". "И пока Россия продолжает прилагать усилия с целью подрыва наших интересов и ценностей, мы должны противостоять ей, и это точно то, что мы делаем", - добавила Мэй.
Отношения России и Великобритании претерпели изменения в худшую сторону после так называемого дела Скрипалей, когда в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери обвинили Москву. Российская сторона все спекуляции на этот счет отвергла.
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