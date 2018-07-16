Зоозащитники погубили восемь животных, пытаясь спасти носорогов

Больше половины носорогов, перевезенных из Найроби в Национальный парк Кении, погибли. 8 из 14 особей скончались на новом месте жительства. Об этом сообщает Daily Mail.
В Кении осталось всего 750 особей черных носорогов. Зоозащитники занялись транспортировкой животных, чтобы обеспечить им более комфортные условия для проживания. Однако для носорогов, которых доставили в парк последними, путешествие закончилось гибелью.
Зоологи отметили, что животные не смогли приспособиться к новому месту и ресурсам. Причиной смерти стала слишком соленая вода. Носороги получили отравление и их организм не смог справиться с концентрацией веществ.
Сейчас выясняется, виноваты ли в случившемся сотрудники заповедника. За выжившими носорогами пристально наблюдают специалисты. Транспортировка оставшихся в Найроби особей приостановлена.
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