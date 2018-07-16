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Источник Правда.Ру

Появились секретные подробности встречи Путина и Трампа

Мир

Скоро президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут свои первые полноформатные переговоры без привязки к международным конференциям.

Ожидается, что главы государств обсудят главные мировые проблемы.Эксперты не ждут от встречи никакого прорыва в отношниях, подчеркивая, что хорошо, что диалог вообще начался. 

До этого Владимир Путин и Дональд Трамп встречались на международных конференциях G20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.Выбранный для встречи Хельсинки в качестве нейтрвальной площадки  уже имеет большой опыт: в 1969 году здесь начинались американо-советские переговоры по ограничению ядерных запасов, а в 1975 году проходило совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отдельно стоит отметить, что в 1990 году здесь встречались Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший.

В столицу Финляндии также приедут 1500 аккредитованных журналистов из 61 страны, для которых организован просторный медиацентр с двумя саунами. При этом в целях безопасности Финляндия уже ввела паспортный контроль на своей границе с остальными европейскими странами, хотя входит и в Евросоюз, и в Шенген. В Хельсинки будет перекрыт доступ на площадь, где находится дворец президента, приходящие сюда паромы будут причаливать в других районах.

Местные жители предупреждены, что не нужно снимать кортежи Путина и Трампа на смартфоны. Владимир Путин, вероятнее всего, прилетит в Хельсинки на вертолете на один день и ночевать в Финляндии не будет, но планирует встретиться и с финским коллегой. Трамп, совершающий  европейское турне, уже остановился в правительственной резиденции на территории отеля Hilton Helsinki Kalastajatorppa на окраине города.

Ожидается, что общение президентов продлится примерно три часа, включая пресс-конференцию, следует из расписания дня встречи, опубликованного в мобильном приложении саммита HELSINKI2018. "Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15, а встреча Путина и (президента Финляндии) Саули Ниинистё начнется в 16.30", - говорится в расписании.

Последний щпионский скандал все-таки смог слегка испортить атмосферу встречи. В интервью каналу CBS Трамп признался, что не собирался говорить с Путиным во время встречи в Хельсинки об экстрадиции 12 россиян, якобы причастных к хакерским атакам во время выборов в 2016 году в США, но теперь, возможно, сделает это.

По его словам, у США нет "высоких ожиданий" от предстоящей встречи, но на вопрос о ее целях ответил, что она "многообещающая" и что нет "ничего плохого" в дискуссии двух мировых лидеров."Я считаю, что встречи - это хорошо. Я верю во встречи... Ничего плохого из этого выйти не может, и, может быть, получится даже что-то хорошее", - добавил он.

Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью ведущему RT Ларри Кингу, что рассчитывает, что США и Россия на саммите смогут договориться о возобновлении замороженных каналов связи по ключевым вопросам.

По словам главы российского МИД, большинство налаженных за долгие годы каналов связи между Москвой и Вашингтоном по таким важным вопросам, как терроризм, энергетика, незаконный оборот наркотиков, кибербезопасность и региональные конфликты, были заморожены.

Лавров заявили, что в настоящее время  у РФ и США лишь эпизодически происходят встречи по дипломатическим и военным каналам, главным образом, по Сирии и Украине. Именно последняя является одним из важнейших вопросов, который необходимо решать, говорят многие эксперты, и именно стабилизация ситуации в Донбассе может стать определенным ключом к ситуации вокруг Крыма.

В американских внешнеполитических кругах дают понять, что урегулирование обстановки на востоке Украины даст США повод «закрыть глаза на Крым». Вероятнее всего, это и имел в виду президент США, когда говорил, что «рассмотрит» проблему Крыма. Ответственность за то, что Крым вошел в состав РФ, он уже благополучно «свалил» на своего предшественника Барака Обаму. «Это было его решение. Что случится с Крымом дальше - я не могу вам сказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом. Но, опять же, это была смена Обамы, а не Трампа», - отметил глава Белого дома.

При этом речи о том, что США признают полуостров российским, быть не может, так как это подаст неверный сигнал другим государствам, считают в Вашингтоне. В то же время серьезных подвижек по Украине стоит ожидать лишь после выборов президента этой страны, которые пройдут в 2019 году - это понимают как в Москве, так и в Вашингтоне.

Вполне возможно, что большего прогресса Путин и Трамп могут достичь по Сирии, совместными усилиями ограничив влияние Ирана в этой стране. Однако специалист в области международной безопасности Виктор Мизин считает, что Трамп вряд ли пойдет на «сделку» с РФ в отношении Сирии: «Его и так обвиняют, что он сдал Москве все позиции в Сирии, поэтому на уступки он не пойдет».

«Трамп должен прощупать почву, наладить диалог, но не уступать ни на йоту», - объясняет эксперт. Он также скептически относится к вероятности того, что Иран, который считает себя «региональным гегемоном», уйдет из Сирии.

По сути, российские эксперты не ждут многого от предстоящего саммита - для них, скорее, важно, что прямой диалог двух президентов вообще начался. По мнению главреда журнала "Россия в глобальной политике" Федора Лукьянова, "ситуация, когда лидеры двух ядерных сверхдержав друг с другом не общаются и у них вообще нет общей повестки дня - общая повестка дня, она же не означает согласие, она означает просто круг вопросов, которые они обсуждают, - это ненормальная ситуация, и Путин об этом неоднократно говорил. Поэтому если они хотя бы установят эту регулярность, это уже хорошо".

По мнению эксперта, было бы странно ожидать, что президенты во время саммита смогут решить вопросы, связанные с дипломатической собственностью, Украиной, с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), по которому у обеих сторон есть взаимные претензии, и с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), срок действия которого истекает в 2021 году.

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Темы саммит Дональд Трамп Владимир Путин
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