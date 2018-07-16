СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг

Одна из крупнейших финских газет "Helsingin Sanomat" обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В открытом письме за авторством журналиста Томми Салонена российскому президенту было предложено вернуть Финляндии Выборг — город в Ленинградской области.

Фото: Wikimedia Commons

Свое предложение Салонен сформулировал следующим образом. По его словам, во время рабочей встречи с главой Соединенных Штатов Америки в Хельсинки Владимиру Путину предоставляется уникальная возможность проявить свою доброту и заверить мировую общественность в своих благих намерениях. Салонен считает, что отличным показателем доброты намерений российского лидера стало бы публичное отречение от тоталитарного прошлого, сформированного Российской Империей и, позже — Советским Союзом. В качестве доказательства публичного отречения и порицания столь постыдного прошлого, по мнению Салонена, стоило бы вернуть город Выборг Финляндии.

Напомним, что Выборг официально вошел в состав СССР в июле 1940 года. За полгода до этого, во время советско-финской войны, Красная армия в ходе наступательной операции вплотную подошла к финскому городу. Финские военнослужащие спустя некоторое время покинули Выборг и эвакуировали всех местных жителей. Согласно закону, принятому в Советском Союзе, город вошел в состав в состав Карело-Финской ССР и стал центром Выборгского района.

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