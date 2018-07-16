США эвакуируют "Белые каски", чтобы не проболтались?

CNN сообщает, что США ведут переговоры об эвакуации "Белых касок" из Сирии. Причина тому — возвращение Сирией при поддержке России территорий на юго-западе и в других регионах страны.

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Америка, а также ее союзники, среди которых — Англия, Франция и Канада, понимают, что в такой ситуации волонтёров движения с семьями необходимо поскорее вывозить в безопасные страны.

В качестве убежища для представителей Сирийской гражданской обороны (еще одно именование "Белых касок") рассматриваются по разным данным Канада, Соединенное Королевство, а также Германия.

Президент США Дональд Трамп обсудил необходимость эвакуации "Белых касок" во время встреч на саммите НАТО на прошлой неделе. В ходе саммита было несколько разговоров между США и Великобританией по этому вопросу. При этом западные делегации убедили США помочь воздействовать на Израиль и Иорданию, чтобы найти пути эвакуации для осажденных спасателей.

Безопасность "Белых касок", по данным CNN, может стать и одной из тем, которые Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудят на саммите в понедельник.

При этом телеканал отмечает, что просить Россию о помощи в этом вопросе нелогично, потому что там считают организацию террористической.

По словам дипломатического источника, западные страны надеются найти способ помочь организации покинуть Сирию без помощи России.

Между тем волнение США о судьбе членов организации можно объяснить не только заботой об их безопасности, ведь если волонтёров возьмут в плен, может всплыть много интересной информации о "деяниях" "Белых касок", о которых "Правда.Ру" писала не раз. Среди "инструментов" последних — распространение ложной информации, включая постановочные видеоролики.

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