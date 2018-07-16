Кремль рассказал об оружии гарантированного возмездия НАТО

Североатлантический альянс намерен увеличить финансирование военного бюджета. Так, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в последнее время все активнее и активнее "наседает" на страны Европы, заявляя о необходимости тратить большее количество средств на вооружение. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Фото: mil.ru

По словам Пескова, Российская Федерация готова противостоять тем потенциальным угрозам, что могут исходить от Североатлантического альянса. По мнению пресс-секретаря, российский военно-промышленный потенциал растет. Рост этот обеспечивается благодаря непрекращающимся изобретениям в сфере военной техники. Эти изобретения, по мнению Пескова, способны обеспечить безопасность территориям Российской Федерации и нивелировать потенциальную угрозу национальной безопасности.

На прошедшем саммите в Брюсселе глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал европейские страны обеспечить рост финансирования своих военных отраслей. Напомним, что в 2014 году уже поднимался подобный вопрос — но тогда лишь США, Соединенное Королевство, Греция, Эстония, Польша и Румыния сочли необходимостью увеличить финансирование своего военного бюджета.

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