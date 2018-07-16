Кремль рассказал об оружии гарантированного возмездия НАТО

Североатлантический альянс намерен увеличить финансирование военного бюджета. Так, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в последнее время все активнее и активнее "наседает" на страны Европы, заявляя о необходимости тратить большее количество средств на вооружение. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию.
По словам Пескова, Российская Федерация готова противостоять тем потенциальным угрозам, что могут исходить от Североатлантического альянса. По мнению пресс-секретаря, российский военно-промышленный потенциал растет. Рост этот обеспечивается благодаря непрекращающимся изобретениям в сфере военной техники. Эти изобретения, по мнению Пескова, способны обеспечить безопасность территориям Российской Федерации и нивелировать потенциальную угрозу национальной безопасности.
На прошедшем саммите в Брюсселе глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал европейские страны обеспечить рост финансирования своих военных отраслей. Напомним, что в 2014 году уже поднимался подобный вопрос — но тогда лишь США, Соединенное Королевство, Греция, Эстония, Польша и Румыния сочли необходимостью увеличить финансирование своего военного бюджета.
Читайте также:
НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.
Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.
В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.