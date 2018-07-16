Трамп объявил Россию и ЕС врагами США

Своими мыслями на это счет он поделился в интервью американскому телеканалу CBS News. Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что, по его мнению, и Евросоюз, и Китайская Народная Республика, и Российская Федерация являются врагами вверенного ему государства.
По словам Трампа, страны-участницы Евросоюза являются врагами США в плане торговли. Китай, считает он, враг в экономике. Насчет Российской Федерации у Трампа особые взгляды. Так, он заявил, что Россия является врагом США сразу в нескольких аспектах.
Стоит отметить, что Дональд Трамп довольно оригинально трактует значение слова "враг". Президент Соединенных Штатов Америки заявил следующее: то, что вышеперечисленные страны являются врагами США, не значит, что он считает их "плохими". По словам Трампа, это значит лишь одно — это страны-конкуренты.
Трамп резюмировал, что состояние конфронтации США с данными странами вовсе не означает, что он не уважает политических лидеров этих стран. Скорее, наоборот — он заявил, что готов к диалогу и выстраиванию отношений с любым государством.
Уже сегодня, 16 июля, главы Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации проведут рабочую встречу в Хельсинки, столице Финляндии. Отметим, что это будет первая полномасштабная встреча лидеров двух сверхдержав, не привязанная к какому-либо саммиту.
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