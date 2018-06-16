Плыл три недели, чтобы умереть: котенка, который прибыл в Шотландию в закрытом контейнере, усыпили

Бедный пушистый комочек попал в страну по морю из Турции. Его нашли в грузовом отсеке в полностью закрытом боксе. Животное 3 недели провело без еды и воды, было истощено и напугано. Но при этом у котенка еще оставались силы жить. Как оказалось, такой огромный и сложный путь малыш проделал напрасно.

Когда его только нашли, сразу же передали ветеринарам. Затем котика должны были отправить на карантин в Абердиншир.

Однако этому не суждено было случиться. Власти Шотландии приняли жестокое решение усыпить котенка. Они мотивировали поступок тем, что животное было травмировано, пережило очень много за время пути и в будущем не смогло бы нормально общаться с людьми. К тому же дикие кошки в Турции страдают бешенством.

Зоозащитники были шокированы таким поступком чиновников.

"Это стало огромным шоком для всех нас. Если бы мы знали, что его могут усыпить, мы искали бы другие варианты решения проблемы" , - цитирует работника Общества по предотвращению жестокости к животным издание The Mirror/