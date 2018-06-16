Российские вертолеты превосходят американские, считают в Пентагоне

Об этом стало известно из доклада офиса генерального инспектора Министерства обороны США.

Американские UH-60 Black Hawks, поставки которых начали осуществлять из США в Афганистан, оказались менее эффективными, чем российские Ми-17.

Образцы из Штатов должны были заменить технику из РФ. Такая перемена военным дается особенно трудно.

Все дело в характеристиках боевых машин. Американский вертолет не обладает такой грузоподъемностью, как Ми-17. Например, чтобы доставить какой-то груз, который без труда мог перевезти один российский вертолет, потребуется уже два UH-60.

Кроме того, Ми-17 выполняют задачи в отдаленных районах Афганистана. Это также недоступно для американских машин, так как для них не предусмотрены полеты на большой высоте.

"Доклад вызывает обеспокоенность тем, что это может ограничить возможности Афганистана проводить операции в стране, если не будут принять меры для прекращения снижения эффективности", - цитируют выдержку из статьи издания Drive РИА Новости.

Всего в Афганистан должны направить около 160 американских UH-60 Black Hawks.