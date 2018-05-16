Американские СМИ: дело о "вмешательстве России" разваливается на глазах

Специальный прокурор по России Роберт Мюллер (экс-директор ФБР) был назначен на эту должность, чтобы провести расследование по факту возможного вмешательства Москвы в ход президентских выборов в Америке в 2016 году.
В нынешнем же году Роберт Мюллер подготовил обвинения против 13 граждан из России и трёх российских компаний. Правда, спецпрокурор не учел, что те могут явиться в суд. А это произошло. Одна из российских компаний сделала официальное заявление о своей невиновности и потребовала разбора дела в суде.
При этом, как сообщалось ранее, многим очевидно, что расследование Мюллера направлено в конечном итоге против президента США Дональда Трампа. Чтобы добиться импичмента, Мюллер готов обвинить Трампа в любых преступлениях, и в этой связи якобы имевшее место "российское вмешательство" — лишь пешка в большой игре.
Сейчас же та самая российская компания, одна из обвиненных Мюллером, заявила в суде, что тот не смог зафиксировать "никаких умышленных противозаконных действий с её стороны".
Вишенкой на торте становится тот факт, что, по информации от юриста данной компании, в тот период, на который приходятся обвинения Мюллера, сама организация просто не существовала как юридическое лицо.
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