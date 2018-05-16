Не на чем летать: США могут отдать России МКС

Вероятные пробуксовки в строительстве пилотируемых кораблей Dragon 2 и Starliner могут стать причиной уменьшения числа астронавтов на МКС. Тогда может возникнуть надобность научить космонавтов взаимодействовать с основными системами американского сегмента станции.
По словам главы Консультативного совета НАСА по МКС Томаса Стаффорда, в ситуации, если коммерческие корабли будут сданы в эксплуатацию позже запланированного, НАСА в первую очередь заинтересовано в поддержании американского присутствия на станции. Чтобы поддержать в этой ситуации работоспособность американской части станции, Стаффорд предложил обеспечить готовность членов экипажа из России для работы в критических системах американского сегмента. Он имеет в виду пилотируемые миссии на "Союзах", которые должны состояться в сентябре 2019 года и марте 2020-го.
На ближайшем заседании совета НАСА будет озвучен вариант, предложенный Стаффордом.
Напомним, что договоренность "Роскосмоса" и НАСА, которое гарантирует доставку космонавтов на "Союзах", заканчивается осенью 2019 года. Беспилотные испытания кораблей США планируется провести в августе 2018-го. На ноябрь 2018 года намечен пилотируемый полет Starliner, на декабрь — Dragon 2.
При этом Стаффорд уверен, что намеченный график скорее предлагает желаемые сроки, уложиться в которые вряд ли получиться.
Американская Счетная палата опубликовала в начале 2018 года отчет, где признавалось, что, скорее всего, Dragon 2 сумеет пройти сертификацию для пилотируемых пусков не ранее декабря будущего, 2019 года, а Starliner, соответственно, не ранее марта 2020-го.
В НАСА размышляют о варианте превращения испытательных пилотируемых миссией Dragon 2 и Starliner в оперативные, что потребует расширить экипаж количественно и увеличить срок его пребывания на МКС.
Российские пилотируемые корабли "Союз" на сегодняшний день — единственное средство для доставки астронавтов на МКС.
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