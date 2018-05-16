СМИ рассказали об извращениях Трампа с бургерами

Президент США Дональд Трамп отдает предпочтение особым бургерам. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на юриста главы США Рудольфа Джулиани.



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В последнее время американский лидер ест бургеры лишь с половиной булки, рассказал адвокат Трампа. Именно такое блюдо, по словам Джулиани, лидер Америки заказал на обед в гольф-клубе.

Также юрист пояснил, чем вызваны такие вкусовые предпочтения: Трамп стремится сделать рацион полезным для здоровья.

Отметим, в ноябре 2017 года стало известно, что экс-телохранителя Трампа отправили в McDonald's за особым чизбургером для президента. В Белом доме кушанье не смогли правильно приготовить.