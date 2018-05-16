В США обсуждают бомбардировку Крымского моста до ЧМ-2018

Во вторник президент России Владимир Путин открыл Крымский мост. Событие, которого так долго ждали в России, получило неоднозначные отклики за рубежом.

Так, издание Washingtonexaminer публикует точку зрения журналиста и специалиста по внешней политике США Тома Рогана, который, обращаясь к украинцам в связи с открытием переправы, не стесняется призывать их к преступным действиям, а именно — к разрушению Крымского моста.

Роган признает, что такие действия наверняка вызвали бы ответные меры со стороны России. И, тем не менее, он продолжает взывать к украинскому самосознанию, подчеркивая, что строительство Крымского моста оскорбляет авторитет Украины как нации и символически, и физическим образом, поскольку соединяет бывшую территорию Украины — Крым — с Россией. И что возможность лишний раз унизить украинцев — для российского лидера — дополнительный бонус в этой ситуации.

"Мост стоил почти обанкротившемуся правительству России миллиарды долларов", — утверждает журналист, не усматривая, однако, в своей реплике очевидного противоречия, ведь если бы в российском бюджете не было средств, строительство Крымского моста так и не было бы осуществлено.

По мнению Рогана, Украина располагает средствами для нанесения авиаударов по мосту таким образом, чтобы сделать его, по крайней мере, временно непригодным для использования. То, что мост имеет значительную протяженность, считает он, при возможном ударе со стороны украинских военно-воздушных сил, может способствовать уменьшению рисков появления жертв со стороны пересекающих мост лиц.

Роган полагает, что такой удар испортил бы настроение россиян и из-за приближающегося Чемпионата мира по футболу, но также служил бы

безошибочным сигналом о том, что украинцы не желают соглашаться с "формализацией кражи территории" Владимиром Путиным.

Продолжая свои последовательные, разжигающие ненависть и агрессию с украинской стороны речи, Роган находит новые аргументы в пользу авиаударов, направленных на разрушение Крымского моста.

"Они, - добавляет он, - привлекут внимание к кумовству, стоящему за проектом". Роган рассказывает своей аудитории, что контракт на строительство моста получил "любимец Путина — олигарх Аркадий Ротенберг". И, наконец, по Рогану, разрушение моста стало бы ударом (во всех смыслах этого выражения) по мужественному образу Владимира Путина, который, в свою очередь, как бы является отражением великодержавного образа самой России.

Роган не боится говорить и о морали в контексте призыва к насилию, сообщая, что "моральная необходимость действий (нанесения удара) очевидна". "Любое государство, которое позволяет украсть свою территорию, делает шаг к исчезновению", — манипулирует Роган, взывая к оскорбленному самолюбию украинцев.

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