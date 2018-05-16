Информатора WikiLeaks из ЦРУ арестовали за хранение детского порно

Главный подозреваемый в прошлогодней утечке информации на WikiLeaks о хакерских инструментах ЦРУ арестован по обвинению в получении и хранении детской порнографии. Сейчас он находится в манхэттенской тюрьме.

REX/Shutterstock

Как сообщает Washington Post, предполагается, что Джошуа Адам Шульте предоставил WikiLeaks копии документов Центрального разведывательного управления. В частности, среди них были файлы со схемами превращения таких приборов, как роутеры и телевизоры, в устройства для наблюдения.

Факт придания информации, которую WikiLeaks обозначила как Vault 7, огласке, по мнению ЦРУ, нанес им значительный ущерб, поскольку документы содержали значимую долю хакерского арсенала управления, не говоря уже об имиджевых потерях.

Более года назад, после осуществления ряда хакерских атак в 16 странах, компания по кибербезопасности Symantec нашла в этом деле след ЦРУ.

Бывший инженер-программист ЦРУ Шульте попал под подозрение через неделю после того, как WikiLeaks опубликовала свое разоблачение.

Власти изъяли его паспорт и обыскали квартиру на Манхэттене. Однако обыск не предоставил доказательств для обвинения Шульте в незаконном предоставлении информации WikiLeaks. Вместо этого 30-летнего мужчину обвинили в хранении детской порнографии, которая была найдена на его компьютере. Шульте начал собирать свою "коллекцию" еще в в 2009 году, когда учился в Техасском университе. Он получал ее по почте и через интернет и хранил в зашифрованном документе. Специалисты смогли расшифровать данные с помощью паролей, восстановленных с телефона подозреваемого. Файл содержал более десяти тысяч файлов, включая порнографические изображения и видео с участием детей, которых взрослые подвергали сексуальному насилию.

Шульте характеризуют как программиста и компьютерного аналитика, который стажировался в Агентстве национальной безопасности и ЦРУ, где позже работал более пяти лет. Его деятельность была направлена в первую очередь на борьбу с "внутренним и международным терроризмом".

Остается неясным, почему Шульте не был обвинен в причастности к утечке информации ЦРУ, хотя, по данным New York Times, его адвокаты настаивали, чтобы решение по предъявлению или не предъявлению обвинения было обнародовано, и просили суд установить крайний срок. Прокуроры заявили, что выдвинут новое обвинительное заключение в ближайшие 45 дней.

Читайте также:

Хакеры признают: "Вы все в плену у АНБ, ЦРУ и ФСБ"

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook