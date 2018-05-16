Церковный пакт в США: полицию начинают игнорировать

Представители несколько церквей на западном побережье CША заключили договор о прекращении вызова полиции в случае каких-либо происшествий. Они надеются, что такая мера позволит предотвратить перерастание обычных ссор в серьезное насилие. Церковные руководители призывают и своих прихожан присоединиться к ним и не вызывать полицию, даже если случится что-то противозаконное.

Церковные деятели готовы в своем решении идти и дальше, избегая взаимодействия с полицейскими даже в случае, когда происходят особо тяжкие преступления. Они бросают вызов всей системе, включающей и полицейскую, и тюремную.

Cреди грехов, вменяемых полиции, — их поддержка коррупционных корпораций, в которой они готовы доходить до крайних мер, включая убийство невинных людей.

Среди тех, кто разделяет такие взгляды полицейскую систему, церковный деятель Энн Данлап из Объединенной Церкви Христа в Северной Калифорнии, штат Невада. Она призывает к полной ликвидации полиции. По ее словам, необходимо занять однозначную позицию в этом вопросе, не получится "играть посередине", реформами здесь не поможешь, необходимо "демонтировать" систему.

Данлап уверена, что общины могут позаботиться о себе, полагаясь друг на друга в трудные времена, вместо того, чтобы зависеть от органа власти, который имеет лицензию на убийство.

"В случае насилия, как для выживших, так и для преступников, мы хотим взглянуть на преобразованное правосудие. Действительно ли карательная полиция и правовая система принесут нам желаемый результат для всех участников происходящего? Каковы наши реальные ценности? Чему учат нас наши взгляды на искупление?" — размышляет она.

Многие из деятелей церкви видят полное игнорирование полиции единственным способом противостоять им, учитывая тот факт, что они имеют монополию и финансируются за счет налогов.

Адвокат Чак Векслер, который представляет в этом конфликте сторону полиции, уверен, что церковные организации должны работать с полицией, а не против нее. Векслер также признал, что" полиция нуждается в церкви". Но если это так, может быть, именно этот факт стал еще одной причиной для церкви отказать в поддержке стражам порядка. Векслер же считает, что если церкви не нравится то, как работает полиция, им стоила бы взаимодействовать с ней. Тем более, что полиция привыкла "полагаться на активное духовенство".

При этом сам Векслер признает, что, видимо, церковные организации, бывшие не раз в прошлом свидетелями полицейского насилия и беззакония, просто потеряли надежду на какую-либо эффективность от реформирования организации. Само ее существование противоречит их взглядам на то, как нужно справляться с насилием, и кто должен этим заниматься.

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