Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста

США и Британия осудили строительство Крымского моста. Представители обеих стран выступили с официальными заявлениями.



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"Строительство этого моста определенно ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом", — заявила представитель Госдепартаменте США Хезер Науэрт.

Спикер отметила, что строительство не только "укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию".

Кроме того, министр по делам Европы министерства иностранных дел Великобритании Алан Данкан подчернкул, что это "еще одно нарушение суверенитета Украины и еще один пример безрассудного поведения России".

Также Данкан отметил обеспокоенность Великобритании ситуацией с правами человека в Крыму. По его словам, там якобы наблюдается "преследование групп меньшинств", а также тех, кто выступает против присоединения Крыма к России.

Лондон, пообещал замминистра, вместе с партнерами продолжит выступать против присоединения полуострова к Москве, в том числе путем санкционного давления на РФ.

Напомним, открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Его строили четыре года и запустили на полгода раньше срока. Как накануне прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Именно Путин был инициатором этой стройки. Многие не верили в реализуемость таких планов, и Путин в очередной раз продемонстрировал, что даже самые амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы".

Свое официальное название Крымский мост получил в результате народного голосования в декабре 2017 года.

Кроме того, как писала "Правда.Ру", железнодорожная часть моста будет открыта позже. Российское правительство сдвинуло сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности Крымского моста, на 1 декабря 2019 года. А открытие движения для грузового транспорта планируется на конец 2018 года.

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