Зачем Трамп трясет ракетами перед носом "сдавшегося" Кима

Военные учения Южной Кореи и США предназначены для увеличения защитного потенциала региона. Заявили в Пентагоне.
Сейчас страны проводят "ежегодные весенние совместные учения", пояснили в военном ведомстве и подчеркнули, что их задача — поддержать слаженности совместных войск.
Кроме того, в Пентагоне отрицают, что учения, которые закончатся 25 мая, преследуют экспансивные цели.
Напомним, что ранее власти КНДР отменили встречу с руководством Республики Корея из-за военных учений в регионе. В Северной Корее посчитали, что это провокация на фоне крепнущих межкорейских отношений.
Как писала "Правда.Ру", лидер КНДР Ким Чен Ын стал первым руководителем КНДР, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. Там прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
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