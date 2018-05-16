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Источник Правда.Ру

Зачем Трамп трясет ракетами перед носом "сдавшегося" Кима

Мир

Военные учения Южной Кореи и США предназначены для увеличения защитного потенциала региона. Заявили в Пентагоне.


Готов ли Ким Чен Ын к свертыванию северокорейской ядерной программы

Сейчас страны проводят "ежегодные весенние совместные учения", пояснили в военном ведомстве и подчеркнули, что их задача — поддержать слаженности совместных войск.

Кроме того, в Пентагоне отрицают, что учения, которые закончатся 25 мая, преследуют экспансивные цели.

Напомним, что ранее власти КНДР отменили встречу с руководством Республики Корея из-за военных учений в регионе. В Северной Корее посчитали, что это провокация на фоне крепнущих межкорейских отношений.

Как писала "Правда.Ру", лидер КНДР Ким Чен Ын стал первым руководителем КНДР, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. Там прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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Темы корея пентагон военные учения
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