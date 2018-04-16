Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Заседание ОЗХО по Сирии идет в Гааге в закрытом режиме

Мир

16 апреля в Гааге стартовало заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по вопросу использования химоружия в Сирии.

Заседание ОЗХО по Сирии идет в Гааге в закрытом режиме. 385910.jpeg
Фото: flickr.com/OPCW

Как ранее сообщил представитель российской делегации, в повестке 58-го заседания не значатся какие-либо изменения и оно продлится до вечера понедельника.

Сразу после этого в российском посольстве в Нидерландах может быть организована  пресс-конференция. Встреча по Сирии проходит в закрытом для прессы режиме.

Напомним, 14 апреля авиация и военный флот США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по  правительственным объектам Сирии. Со своей стороны, президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.

При этом подтверждений химической атаки на Сирию как не было, так и нет. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

На субботнем заседании Совбеза ООН Россия представила на заседании проект резолюции, который был отклонён, а МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада.

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпиц.

Учёные пришли к выводу, что при отравлении Скрипалей использовано токсичное нервно-паралитическое вещество BZ и его прекурсоры, относящиеся к химоружию второй категории.

Что характерно, химикат находился на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены токсичным химическим веществом, говорится в ответе ОЗХО.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Издание прямо называет яд "Новичком", хотя в опубликованном документе такого названия нет, а вещество фигурирует как нервно-паралитическое.

Читайте также:

Названы страны, поддержавшие Россию по делу Скрипаля

Россия заставила ОЗХО ответить по "делу Скрипаля"

Россия заставит ОЗХО ООН ответить за "дело Скрипаля"

 

Темы гаага
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 16.04 улыбчивы
Формула небес
Астролог: рожденные 15.04 универсальны
Формула небес
Астролог: рожденные 14.04 консервативны
Читательский топ
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Как Путин разгадал замыслы Трампа
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
США требуют у России отдать Севморпуть по-хорошему
Россия предупредила ООН: есть точка невозврата, за ней - война
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США поклялись заставить Россию вернуть Крым

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем сообщил, что антироссийские санкции будут сохранены.

США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Точка зрения
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Ближний Восток
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Мир
США требуют у России отдать Севморпуть по-хорошему
Политика
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Ближний Восток
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Мир
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Ближний Восток
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Ближний Восток
Дети Асада отдыхают в "Артеке"

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".

Дети Асада отдыхают в "Артеке"
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Морской путь Тартус-Севастополь обсуждают Сирия и Россия
Мировая кооперация
В Москве рассказали о подготовке удара "под дых" американцам
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 16.04 улыбчивы Соломон Соловьев Дарья Касьянова Топ-5 самых мистических баров Дарья Касьянова Игорь Буккер Америка, отдай долг! Мы все простим! Игорь Буккер
Комментарии
Заседание ОЗХО по Сирии идет в Гааге в закрытом режиме
Зачем США срочно вложит в Донбасс $65 миллионов?
Русским не подойдет: ученые вычислили безопасную норму алкоголя
Открытка оппозиции: 86% россиян против любых протестов
Обвал рубля и санкции США стали неожиданными для Центробанка
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Российскому спорту предсказали цунами санкций
Российский флот вышел навстречу флоту США
В Евросоюзе рассказали, какими могли бы быть новые санкции против России
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
В Евросоюзе рассказали, какими могли бы быть новые санкции против России
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
В Евросоюзе рассказали, какими могли бы быть новые санкции против России
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Водителей могут обязать сдавать тест ГИБДД раз в 10 лет
Лаборатория ответила на заявление Лаврова об отравляющем веществе
Зачем США срочно вложит в Донбасс $65 миллионов?
Business Insider: армия США готова к войне с русскими в Сирии
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана

Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?

Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
США и Канада
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Мир
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался