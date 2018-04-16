Заседание ОЗХО по Сирии идет в Гааге в закрытом режиме

16 апреля в Гааге стартовало заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по вопросу использования химоружия в Сирии.

Фото: flickr.com/OPCW

Как ранее сообщил представитель российской делегации, в повестке 58-го заседания не значатся какие-либо изменения и оно продлится до вечера понедельника.

Сразу после этого в российском посольстве в Нидерландах может быть организована пресс-конференция. Встреча по Сирии проходит в закрытом для прессы режиме.

Напомним, 14 апреля авиация и военный флот США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам Сирии. Со своей стороны, президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.

При этом подтверждений химической атаки на Сирию как не было, так и нет. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

На субботнем заседании Совбеза ООН Россия представила на заседании проект резолюции, который был отклонён, а МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада.

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпиц.

Учёные пришли к выводу, что при отравлении Скрипалей использовано токсичное нервно-паралитическое вещество BZ и его прекурсоры, относящиеся к химоружию второй категории.

Что характерно, химикат находился на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены токсичным химическим веществом, говорится в ответе ОЗХО.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Издание прямо называет яд "Новичком", хотя в опубликованном документе такого названия нет, а вещество фигурирует как нервно-паралитическое.

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