В Евросоюзе рассказали, какими могли бы быть новые санкции против России

В понедельник в Люксембурге пройдет заседание Совета Евросоюза. Одним из вопросов, запланированных к обсуждению, станут отношения с Россией.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс уже поделился своим видением того, какими эти отношения могли бы быть. Речь идет о новых санкциях — либо (хотя бы) продлении уже действующих санкций против России с шести месяцев до одного года.

"Дополнительные санкции или хотя бы продление санкций на 12 месяцев вместо шести месяцев могли бы реально быть", — сказал Линкявичюс.

Он также не исключил возможности новых санкций Евросоюза в отношении России. "Это не исключено, но санкции не связаны с Сирией. У нас есть санкции, (связанные с) Минскими (соглашениями)", — заявил литовский министр.

С призывом ужесточать санкции к европейцам обратился и спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.

"В первую очередь нужно сохранять режим санкций и обсуждать возможность их ужесточения, если Россия продолжит свою политику. Мы ввели новый санкционный пакет в отношении людей, близких к (президенту России Владимиру) Путину, и было бы крайне полезно, если бы ЕС последовал нашему примеру", — заявил он в интервью итальянской газете La Stampa.

Напомним, накануне представитель США в ООН Ники Хейли анонсировала новые американские санкции против России — на этот раз за поддержку властей Сирии.

Читайте также:

"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"

Как нелепая Тереза Мэй Евросоюз укрепила

Принцип силы: почему СССР не стал Китаем