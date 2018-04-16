В понедельник в Люксембурге пройдет заседание Совета Евросоюза. Одним из вопросов, запланированных к обсуждению, станут отношения с Россией.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс уже поделился своим видением того, какими эти отношения могли бы быть. Речь идет о новых санкциях — либо (хотя бы) продлении уже действующих санкций против России с шести месяцев до одного года.
"Дополнительные санкции или хотя бы продление санкций на 12 месяцев вместо шести месяцев могли бы реально быть", — сказал Линкявичюс.
Он также не исключил возможности новых санкций Евросоюза в отношении России. "Это не исключено, но санкции не связаны с Сирией. У нас есть санкции, (связанные с) Минскими (соглашениями)", — заявил литовский министр.
С призывом ужесточать санкции к европейцам обратился и спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.
"В первую очередь нужно сохранять режим санкций и обсуждать возможность их ужесточения, если Россия продолжит свою политику. Мы ввели новый санкционный пакет в отношении людей, близких к (президенту России Владимиру) Путину, и было бы крайне полезно, если бы ЕС последовал нашему примеру", — заявил он в интервью итальянской газете La Stampa.
Напомним, накануне представитель США в ООН Ники Хейли анонсировала новые американские санкции против России — на этот раз за поддержку властей Сирии.
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