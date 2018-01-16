Верховная Рада продолжит обсуждать закон, который поставит точку в Минских соглашениях

16 января парламент Украины рассмотрел большинство правок законопроекта о реинтеграции Донбасса, но не принял ни одной из них.

Верховная рада

Сообщается, что спикер Рады Андрей Парубий закрыл заседание до среды. По его словам, "мы продолжим завтра с поправки 483".

Во вторник ни одна поправка не была поддержана большинством депутатов. К примеру, депутаты не поддержали поправку о признании неподконтрольных Киеву республик Донбасса террористическими организациями. За нее проголосовали лишь 76 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Напомним, в начале октября Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о "реинтеграции Донбасса" - тот самый, в котором Россия объявлена "агрессором", а Украина снимает с себя всякую ответственность за происходящее на "оккупированных территориях". В первоначальном варианте в законе упоминались минские соглашения, но по настоянию депутатов этот пункт был убран.

Кроме того, проект переименовывает АТО в оборонную операцию и разрешает создание объединенного оперативного штаба управления армией, нацгвардией и прочими военными формированиями под руководством президента Украины как верховного главнокомандующего.

Фактически, законопроект означает официальный отказ Киева от выполнения Минских соглашений. Во вторник в Раде прямо заявили, что после принятия закона Украина не будет вести переговоры о выборах в ДНР и ЛНР.

Следом был принят еще один законопроект - о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса.