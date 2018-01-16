Cообщения об испытании новой модификации зенитно-ракетного комплекса С-125 "Печора" на Украине вызвали бурю иронии в соцсетях.
"Модернизированный - покрашенный, что ли?" - спрашивает в Facebook Игорь Питерский. "На видео показано, как ракеты взлетают, это - великое достояние. А вот попадают они куда? В сарай на заднем дворе?" - написал Назарий Серкис.
"Впечатляет. А она еще и летает?" - иронизирует Alex Zaishnikov.
Пользователи Twitter тоже отреагировали достаточно скептически. "С-125 - это устаревшая одноканальная система. Это как лопату модернизировать - все равно будет лопата и в экскаватор не превратится", - уверен Денис Давыдов. "Украина успешно испытала ЗРК Печора - спустя 56 лет после СССР", - отмечается в микроблоге "Овод".
Хотя были и позитивные комментарии "Ребятки тут смеются, а смеется тот, кто смеется последним. Значительно увеличена боевая часть, а комплекс хорошо бьет по наземным целям, причем подальше, чем 40 километров", - написал один из пользователей Facebook.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что в Интернете выложили первые фото самоходной пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса"Гром". Это разработка украинского КБ "Южное".
Снимок был выложен на форуме обычным пользователем, который встретил конструкцию, когда ехал в Харьков на учебу. Машина очень похожа на пусковую установку, фотографии которой в цеху ранее публиковало само конструкторское бюро.
ОТРК "Гром" разрабатывается на Украине для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Ракета одноступенчатая, масса боевого блока - 480 кг. Вероятнее всего, машина снята в момент прохождения ею ходовых испытаний.
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