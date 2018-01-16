Казахстан в шоке от нового алфавита

Казахские лингвисты постепенно приходят в ужас от нового алфавита, который станет основным к 2025 году. Экспертов шокировало количество апострофов: новый алфавит предполагает этот знак для девяти букв, сообщает New York Times.

Букв будет только 32, хотя лингвисты предлагали использовать не переход на латиницу с апострофами, а фонетические маркеры. Ученые предрекали, что подход Назарбаева будет "уродливым и неточным".

"Никто не знает, откуда он взял эту ужасную идею", — цитирует издание одного из лингвистов. Новое написание, говорят эксперты, заставляют глаза болеть. Так, официальное название государства "Республика Казахстан"​ ("Қазақстан Республикасы") превратится в Qazaqstan Respy'bli'kasy.

Конечно, в один голос говорят ученые, Назарбаев заслуживает доверия за превращение Казахстана в "самую стабильную и процветающую страну в регионе", однако язык — это "очень деликатная сфера, которая не может быть продиктована чиновниками". Но использование апострофов затруднит поиск на казахском языке в "Гугле" и создание хештегов в "твиттере".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 27 октября прошлого года подписал указ о переходе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.

"В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику постановляю: утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, правительству Республики Казахстан: образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года", — говорилось на сайте главы государства.

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