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Источник Правда.Ру

США отвели год, чтобы покончить с иранским "режимом"

Мир

Экс-постпред США при ООН Джон Болтон  заявил, что решение Барака Обамы заключить с Ираном "ядерную сделку" дорого обошлось Америке. 

США отвели год, чтобы покончить с иранским
Фото: REX/Shutterstock

Сегодня Вашингтону следует как можно скорее аннулировать "ущербную" ядерную сделку с Тегераном и всеми силами официально начать способствовать смене власти в Иране.

Болтон подчеркнул, что "демократы же отвергнут любой вариант, который поставит под угрозу его драгоценный международный план, а европейцы сильнее заинтересованы в торговле с Тегераном, чем в достижении более устойчивого соглашения".

При этом диалог с конгрессом и Европой не принесёт никаких плодов, так как Тегеран, который поддерживают Москва и Пекин, совершенно не заинтересован в пересмотре сделки.

Сегодня нет никаких доказательств того, что Иран отказался от своих намерений по созданию ядерного оружия. По мнению автора, в случае если следующие 120 дней до отмены сделки Запад потратит на переговоры, то ситуация станет необратимой.

Как отмечает Болтон, президент Трамп совершенно правильно считает эту сделку "крупным стратегическим промахом" Обамы, однако его советники по непонятным причинам отговаривали его от её аннулирования.

Аналитик пояснил, что ядерная сделка с Ираном строится на "фундаментально ущербных предпосылках", так как Обама не попытался даже в общих чертах понять, на что способен Иран.

"Ядерная угроза со стороны Тегерана, если учитывать его связи с Пхеньяном, появится не через десять лет: она существует уже сейчас... Тегеран согласится на это предложение, но это всё равно что пить аспирин от боли, вызванной зияющей дырой в груди", - пишет политик.

"Правители Тегерана пользуются куда меньшей поддержкой в народе, чем считалось ранее. Как и во многих других якобы неприступных авторитарных режимах, за фасадом скрывается реальное положение дел. Оппозиции в Иране нужна внешняя поддержка, как материальная, так и дипломатическая», - резюмировал бывший постпред.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в последнее время из Тегерана все чаще поступают сигналы о том, что Иран может выйти из ядерного соглашения также известного, как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которое подписали Иран и "шестерка" мировых держав: Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия. Этот документ открыл путь к снятию международных санкций с Тегерана.

Однако проблема в том, что с приходом к власти в США Дональда Трампа Вашингтон не только не смягчил санкции против Ирана, но даже усилил их, называя Тегеран спонсором терроризма и угрожая Ирану войной. Тем не менее президент Ирана Хасан Роухани заверил, что "Иран никогда не нарушит ядерную сделку" и не выйдет из соглашения СВПД. При этом он, однако, подверг критике Вашингтон.

"Неспособность США выполнить свои обязательства в рамках ядерного соглашения демонстрирует, что США не является заслуживающим доверия партнером", - заявил Роухани. В то же время глава МИДа Ирана Джавад Зариф был более откровенен. "Иран вполне может выйти из СВПД в случае нарушения его условий со стороны шестерки", - предупредил он.

 

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