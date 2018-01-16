Литва пришла к выводу о том, что БелАЭС, строящаяся в Островце, не отвечает требования безопасности. Выводы прибалты сделали на основании отчета стрессовых тестов АЭС, которые провели литовские специалисты.
У Литвы есть более 100 претензий и замечаний по устойчивости АЭС к воздействию экстремальных ситуаций. Самый важный вопрос Литвы о выборе площадки для строительства станции в отчёте не рассматривался, а потому он и ряд других вопросов остаются без ответа.
"В дополнение к ранее выдвинутым Литвой вопросам, на которые Белоруссия до сих пор не дала ответов, ознакомление с отчётом стрессовых тестов показало, что и в этой области проект Белорусской атомной электростанции имеет недостатки, которые необходимо устранить до начала пуска первого реактора", — цитирует сообщение рабочей группы портал "Делфи".
Так, непонятно, устоит ли АЭС в случае падения самолета, сохранится ли независимость системы управления в случае тяжелых аварий. Как поведет себя станция в случае экстремального землетрясения, что будет в случае лесных пожаров, наводнения, если вдруг прорвутся три искусственных водоема на реке Нярис.
Все эти выводы и вопросы без ответов Литва планирует оформить и передать Европейской комиссии и созданной Европейской группой организаций по регуляции ядерной безопасности (ENSREG) международной рабочей экспертной группе до 25 января.
Атомная электростанция строится неподалёку от границы с Литвой, всего в 50 км от Вильнюса. Литва блокирует импорт выработанной на БелАЭС электроэнергии и так стремится усложнить реализацию проекта.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что некоторые эксперты считают, что попытку помешать строительству АЭС в Белоруссии и Калининградской области можно считать элементом конкуренции за перспективный рынок электроэнергии. Литовские власти неоднократно заявляли, что намерены добиться запрета на продажу в ЕС электроэнергии с Белорусской АЭС.
Кроме того, в Вильнюсе заявляли о намерении изучить возможность строительства преобразователя тока на границе с Белоруссией для выхода из энергокольца с РФ.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.