Американские генералы пошили новую форму в ожидании войны с Россией

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес дал пресс-конференцию в Литве по вопросам безопасности. Он заявил, что "близится большая война" и представил свой новый костюм как новую униформу, пишет "Делфи".

Несмотря на то, что Хлджеса сместили с должности в декабре прошлого года, он собирается продолжать воевать, на что настраивает и страны Балтии, в частности. Так, Ходжес заявил, что именно ему принадлежит решение проблему "Сувалкского коридора", для чего в страны-союзники стали подтягиваться не только американские, но и европейские солдаты. Именно он, вещал Ходжес, с началом конфликта на Украине убедил тогдашнего президента Обаму добавить в Европу военные бригады, а то тот совсем уже собирался сделать Россию своим партнером.

"Модель сотрудничества между Литвой и Германией — очень хороший пример. Немцы показали, что могут разместить свои силы и надавить на других. Даже Италия и Испания посылает военных — это важно. Литва — прекрасный пример страны, принимающей помощь, она инвестировала в полигон в Пабраде, а бригаду "Железный волк" в Европе ценят как одну из лучших. Страны Балтии выполняют 3 ст. НАТО по безопасности, 2% на оборону — это важно, но еще важнее, что они значат", — буквально спел Ходжес.

Администрация Трампа, которой поначалу не доверяли, увеличила военные расходы с 700 миллионов долларов в год с 2014 года до 4,8 млрд в наступившем году. Так что, все идет хорошо и Америке будет, чем отбиваться от врага.

"Враг", как считает Ходжес, хоть и не называет так, это Россия. Страна авантюрная, так как авантюрами генерал считает вхождение Крыма в состав России и события в Киеве. И поэтому, заявил Ходжес, если НАТО ничего не предпримет, то следующими "русскими мишенями" станут страны Балтии.

Журналисты, для которых "российская угроза" — вопрос болезненный, задали генералу вопрос: реальна ли военная угроза, а которой он говорит? На что генерал ответил утвердительно.

"Я надеюсь, что ошибаюсь, но близится большая война", — заявил Ходжес, подкрепив свой вывод рядом аргументов. Во-первых, присутствие американских военных в Норвегии уже можно считать войной. Пусть даже информационной и политической.

"Размещенные в Норвегии американские морские пехотинцы — часть стратегии сдерживания России, как и в странах Балтии и Польши. Норвежская разведка в прошлом году после российских учений "Запад" неофициально признала, что Россия тренировалась захватывать Шпицберген, принадлежащий Норвегии (на нем живет немало русскоязычных). Американский сержант-майор Рональд Грин напомнил, пехотинцам, зачем они находятся в Норвегии. "Они наблюдают. Так, как вы за ними наблюдаете. У нас здесь 300 морпехов, их число за ночь можно увеличить до 3000". Другой бывший генерал Джеймс Мэттис также предупредил, что "сгущаются грозовые тучи", правда, он указал другое направление — Корейский полуостров. Однако президент США Дональд Трамп в этом году на вопрос о возможной войне ответил, что лично он не думает, что начнется война. "Может, тот генерал знает что-то, о чем я не знаю. Но я не жду войны. У нас мощная армия, мы будем поддерживать мир, опираясь на силу. Наша армия будет еще сильнее. Это не мнение генерала, но я думаю, что мое мнение более весомое", — процитировал Ходжес президента.

Генерал считает, что война не неизбежна, но такую возможность исключить нельзя. "Именно поэтому я подчеркиваю скорость. У нас может быть 10 000 танков, но если они не смогут быстро перемещаться, мы не сможем показать русским, что можем быстро перебросить силы, как они, в таком случае количество неважно", — сказал Ходжес.

"Вы покупаете отличные гаубицы — вам потребуется много, очень много амуниции, если хотите научиться хорошо ими пользоваться. Литва должна стать частью системы воздушной обороны, чтобы защищаться от самолетов и ракет, но Литва одна не может и не должна это делать, поэтому надо говорить о сотрудничестве", — окончательно свел прибалтов на тропу войны бывший генерал.

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