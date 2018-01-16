Масштабная вспышка кори зарегистрирована в Европе и на Украине

В Европе и на Украине зафиксирована масштабная вспышка кори. Из-за этого на российских границах усилен контроль, сообщает управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Все пребывающие на территорию РФ лица проходят санитарный контроль, проводится термометрия, собираются анализы. "С учетом того, что у нас и морские, и автомобильные пункты пропуска граничат с территорией государств Евросоюза, усилен санитарный контроль против кори. Усиленный контроль действует на пропускных пунктах на границе с Финляндией и Эстонией", — говорится в сообщении ведомства.

В Европе на самом деле ухудшилась эпидемиологическая ситуация по кори. Это подтверждается и данными ВОЗ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что аналитики Роспотребнадзора сделали официальное заявление о случаях легионеллеза в Испании и Португалии. Власти о. Майорка (Испания) сообщили, что в период с середины сентября по первую декаду октября текущего года было зарегистрировано более 13 случаев заболевания легионеллезом среди туристов, отдыхавших в одном из отелей г. Пальманова.

По их сведениям, один случай заболевания гражданина Великобритании завершился летальным исходом. Сообщается, что возбудитель инфекции был обнаружен в пробах окружающей среды, отобранных в отеле.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!