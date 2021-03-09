Пресс-секретарь Зеленского оценила шансы Порошенко на кресло президента

Если бывший президент Украины Пётр Порошенко желает снова попробовать свои силы в президентской гонке, ему стоит понимать: шансов нет.

Комментарий касательно Порошенко решила дать пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. В ходе общения с представителями издания "Гордон" она отметила: Порошенко занимается в основном обвинениями, пользы от которых — ноль.

"Пётр Алексеевич только тем и занимается, что обвиняет… Я пока не вижу, чтобы он делал что-то полезное для государства, но обвинять — это, конечно, его", — заявила Мендель.

Также Мендель отметила: Порошенко можно описать словами "подлый" и "опасный". Как политик он готов применять "грязные инструменты", в том числе "работать на разделение страны". Именно поэтому у него и нет шансов снова стать президентом.

Напомним, что ещё в 2019 году Порошенко обещал "вернуться на Банковскую" — именно на этой улице Киева располагается офис администрации украинского президента.