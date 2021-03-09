Двенадцать штатов подали иск на Байдена

Администрации двенадцати американских штатов подали иск в отношении нового президента страны Джо Байдена из-за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды, Fox News.

Истцы считают, что расширение полномочий федеральных регуляторов может привести к серьезном ущербу экономике США. Подавшие иск уверены, что власти страны, утверждая суммы общественных издержек парниковых газов, могут изменять и вводить новые положения, после чего это станет финансовым бременем простых американцев.