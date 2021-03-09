Госдеп США уверен: Россия дезинформирует американцев о вакцинах

Очередные обвинения в адрес Москвы поступили из Вашингтона. На этот раз они касаются американских вакцин: представители Госдепа США уверены, что Москва распространяет о них неверные данные.

Прокомментировал "российскую дезинформацию" руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. В ходе брифинга он сообщил: существуют четыре российских сайта, с которых поступают данные о неэффективности вакцин, созданных в США.

"Мы можем подтвердить, что наш Центр глобального взаимодействия выявил четыре российские онлайн-платформы, которые управляются российскими разведывательными службами и распространяют дезинформацию. В действительности эти сайты содержат дезинформацию о двух вакцинах, которые к настоящему времени были одобрены Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США", — уточнил Прайс.

Прайс не уточнил адреса сайтов, но напомнил, что Россия "прибегает к старым уловкам". Вакцины из США помогают, но жители страны оказываются в зоне потенциального риска получения неверных данных.