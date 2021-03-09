Очередные обвинения в адрес Москвы поступили из Вашингтона. На этот раз они касаются американских вакцин: представители Госдепа США уверены, что Москва распространяет о них неверные данные.
Прокомментировал "российскую дезинформацию" руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. В ходе брифинга он сообщил: существуют четыре российских сайта, с которых поступают данные о неэффективности вакцин, созданных в США.
"Мы можем подтвердить, что наш Центр глобального взаимодействия выявил четыре российские онлайн-платформы, которые управляются российскими разведывательными службами и распространяют дезинформацию.
В действительности эти сайты содержат дезинформацию о двух вакцинах, которые к настоящему времени были одобрены Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США", — уточнил Прайс.
Прайс не уточнил адреса сайтов, но напомнил, что Россия "прибегает к старым уловкам". Вакцины из США помогают, но жители страны оказываются в зоне потенциального риска получения неверных данных.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ливанка Нахиде Абден в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой.