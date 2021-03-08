"Западня": принц Гарри и Меган Маркл раскрыли нравы королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл впервые после отказа от исполнения официальных обязанностей и отъезда из Великобритании выступили публично.

В воскресенье они дали интервью в эфире американского телеканала CBS.

Меган сказала отметила "грубое нарушение традиций", когда в период её беременности первым сыном — Арчи, ей сообщили, что ему не будет положен титул принца.

"В те месяцы, когда я была беременна, в тот же период шли разговоры, что ему не будет предоставлена охрана и он не получит титул, а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения". — сказала Меган.

По словам принца Гарри, больше всего его огорчил тот факт, что члены королевской семьи не осудили публикации британских таблоидов, в которых обсуждалась расовая принадлежность Меган ( имеет афроамериканские корни - Ред.). "Но никто из членов моей семьи за все три года так ничего и не сказал. Это больно", — заявил он.

Принц Гарри и Меган признались, что на самом деле их свадьба состоялась ровно за три дня до церемонии, которую транслировали все ведущие телекомпании мира.

"Это был спектакль для всего остального мира, но мы хотели провести эту церемонию только для нас", — сказала Меган.

Меган также рассказала, что пока она была членом королевской семьи, ее "постоянно" посещали мысли о самоубийстве. "Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли, — сказала она. — Меня нельзя было оставлять в одиночестве".

Он неоднократно обращался за помощью, но в этом ему было отказано. Как сказал Гарри, в один из моментов его отец, принц Чарльз, перестал отвечать на его телефонные звонки.

Брак, по его словам, открыл ему глаза на то, что королевский двор на самом деле является "западней". "Мой отец и мой брат, они находятся в западне. Они не могут вырваться, и я этому сочувствую", — сказал он.

Гарри также сообщил, что королевская семья прекратила их финансировать, и пара подписала контракты с американскими компаниями Spotify и Netflix, чтобы обеспечить финансовую независимость. Он добавил, что у него есть средства, оставленные принцессой Дианой.

Как пишет корреспондент "Би-би-си" Джонни Даймонд, королевский дворец так ничему и не научился за 40 лет, прошедшие после истории с принцессой Дианой — "совершенно очевидно, что отношения в семье были, и в некоторых случаях остаются, ужасающими".