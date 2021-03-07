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Восьмого марта Россия "сверит часы" с Ближним Востоком

Мир

В период с 8 по 11 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар.

Восьмого марта Россия "сверит часы" с Ближним Востоком

В ходе своего дипломатического ближневосточного турне Сергей Лавров встретится с первыми лицами и министрами иностранных дел трёх стран. Плотный контакт поддерживается по линии внешнеполитических ведомств постоянно: так, в декабре 2020 — январе 2021 года главы МИД Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ побывали с визитами в Москве, отмечает пресс-служба МИД РФ.

Несмотря на пандемию коронавируса, продолжается последовательный рост товарооборота между Россией и ближневосточными странами. Россия намерена и далее укреплять и наращивать взаимодействие в различных отраслях.

"Планируется внимательно рассмотреть вопросы согласования новых проектов в целом ряде отраслей, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, мирное использование космического пространства", — сообщает МИД РФ.

Помимо указанных тем, предполагается также провести обстоятельную "сверку часов" и по многим другим направлениям, включая активизацию культурно-гуманитарных связей и выстраивание системы коллективной безопасности в ближневосточном регионе.

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Автор: Людмила Черткова
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