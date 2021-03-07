Гендиректора Pfizer не пустили в Израиль без прививки от коронавируса

Визит пришлось отменить, когда выяснилось, что Альберт Бурла и сопровождающие его члены делегации получили только первую дозу вакцины от коронавируса.

Ранее гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявлял, что не станет делать прививку вне очереди, чтобы она сначала досталась тем, кому нужнее, и будет ждать, когда подойдёт очередь его возрастной группы. Таким образом оказалось, что к моменту запланированного визита в Израиль он получил только первую дозу вакцины.

"Мы по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля и встрече с лицами, принимающими решения. Визит в Израиль, вероятно, будет запланирован на конец весны", — прокомментировал ситуацию представитель компании Pfizer.

Незадолго до предполагаемого визита премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Альберт Бурла намерен обсудить вопрос о строительстве завода по производству вакцин, уточняет The Jerusalem Post.