Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Аналитики банка JPMorgan советуют часть финансов вложить в биткоин
Неадекватную пассажирку в самолёте связали скотчем
Тутберидзе объяснила, почему дала Косторной ещё один шанс
Эвелине Бледанс пришлось взять квартиру в ипотеку
Спрос на видеокарты увеличился в 3 раза, а цены выросли в 8 раз
В Донбасс пошлют "гей-батальон" ВСУ
Клебо дисквалифицировали из-за столкновения с Большуновым
Италия может начать использовать вакцину "Спутник V"
Маргулис рассказал об Инстасамке и её возлюбленном

Гендиректора Pfizer не пустили в Израиль без прививки от коронавируса

Мир

Визит пришлось отменить, когда выяснилось, что Альберт Бурла и сопровождающие его члены делегации получили только первую дозу вакцины от коронавируса.

Гендиректора Pfizer не пустили в Израиль без прививки от коронавируса

Ранее гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявлял, что не станет делать прививку вне очереди, чтобы она сначала досталась тем, кому нужнее, и будет ждать, когда подойдёт очередь его возрастной группы. Таким образом оказалось, что к моменту запланированного визита в Израиль он получил только первую дозу вакцины.

"Мы по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля и встрече с лицами, принимающими решения. Визит в Израиль, вероятно, будет запланирован на конец весны", — прокомментировал ситуацию представитель компании Pfizer.

Незадолго до предполагаемого визита премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Альберт Бурла намерен обсудить вопрос о строительстве завода по производству вакцин, уточняет The Jerusalem Post.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Доктор Мясников опроверг популярный миф о раке груди
Аналитики банка JPMorgan советуют часть финансов вложить в биткоин
Неадекватную пассажирку в самолёте связали скотчем
Тутберидзе объяснила, почему дала Косторной ещё один шанс
Эвелине Бледанс пришлось взять квартиру в ипотеку
Спрос на видеокарты увеличился в 3 раза, а цены выросли в 8 раз
В Донбасс пошлют "гей-батальон" ВСУ
Клебо дисквалифицировали из-за столкновения с Большуновым
Италия может начать использовать вакцину "Спутник V"
Маргулис рассказал об Инстасамке и её возлюбленном
Популярное
Российский шоу-бизнес
У Безрукова случился сердечный приступ на сцене

Долгие годы упорного труда без сна и отдыха дали о себе знать.  

У Безрукова случился сердечный приступ на сцене
Доктор Мясников заболел и дал еще один совет россиянам
Здоровье и профилактика
Доктор Мясников заболел и дал еще один совет россиянам
Российский шоу-бизнес
Гарик Харламов опубликовал подборку перлов Дмитрия Гордона
Российский шоу-бизнес
Ольга Скабеева выругалась матом в прямом эфире шоу "60 минут"
Олег Артюков Фултонская речь Черчилля: почему она вновь актуальна Олег Артюков Василий Амирджанов Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ Василий Амирджанов Игорь Буккер Земля - самая загадочная планета Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Украинский вопрос: всем заинтересованным сторонам пора определяться
Новости Белоруссии
"Украина рухнула": Лукашенко высказался о давлении на Белоруссию
Форосскому парку в Крыму грозит уничтожение
Политика. Новости и аналитика
Форосскому парку в Крыму грозит уничтожение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников