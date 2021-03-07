В Донбасс пошлют "гей-батальон" ВСУ

Украинский вооружённые силы сформируют взвод из представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в одной из мотострелковых частей.

Об этом стало известно из сообщения группе "Военные ЛГБТ и наши союзники" в Facebook.

Взвод будет выполнять задачи на линии соприкосновения в Донбассе. Сейчас идёт набор добровольцев. Командование обещает сохранить их личности в тайне. Боевая единица имеет собственный сайт и свою символику — единорога на фоне трезубца.