Украинский вооружённые силы сформируют взвод из представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в одной из мотострелковых частей.
Об этом стало известно из сообщения группе "Военные ЛГБТ и наши союзники" в Facebook.
Взвод будет выполнять задачи на линии соприкосновения в Донбассе. Сейчас идёт набор добровольцев. Командование обещает сохранить их личности в тайне. Боевая единица имеет собственный сайт и свою символику — единорога на фоне трезубца.
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