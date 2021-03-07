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Папа Римский призвал уважать и оберегать женщин

Мир

В преддверии Международного женского дня Папа Римский провел проповедь в иракском городе Бахдида. Он призвал мужчин уважать и оберегать женщин.

"Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности", — отметил понтифик.

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Автор: Алексей Корнеев
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