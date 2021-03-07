"Украина рухнула": Лукашенко высказался о давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас Запад оказывает на страну сильное давление.

По его словам, сейчас все удары наносятся именно по его личности, поскольку он мешает другим государствам разваливать республику.

"Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить", — отметил Лукашенко.