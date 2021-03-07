Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье провел встречу с членом исполнительного органа Республиканской партии, представляющей оппозиционное "Движение спасения родины" Ваграмом Багдасаряном.

"Собеседники обменялись мнениями по урегулированию сложившейся в стране ситуации, поиску путей разрядки напряженности, обусловленной последними событиями", — сказано на официальном сайте президента.

Оппозиция Армении выступает за отставку премьера страны Никола Пашиняна.

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