Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье провел встречу с членом исполнительного органа Республиканской партии, представляющей оппозиционное "Движение спасения родины" Ваграмом Багдасаряном.
"Собеседники обменялись мнениями по урегулированию сложившейся в стране ситуации, поиску путей разрядки напряженности, обусловленной последними событиями", — сказано на официальном сайте президента.
Оппозиция Армении выступает за отставку премьера страны Никола Пашиняна.
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