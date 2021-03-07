На заседании Совета национальной безопасности Сербии президент республики Александр Вучич заявил о растущем давлении Запада.
По его словам, Запад будет усиливать давление на Сербию в ожидании, что республика признает независимость Косово.
"От Сербии на всем Западе ожидают, что она примет независимость Косово, и это — суть всего процесса. Все, что хотят от нас, умещается в одно предложение… Ничего особенно не поменялось, кроме того, что это желание будет выражено более значительно и драматично, чем было ранее", — пояснил Вучич.
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