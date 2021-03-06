Евгений Комаровский раскритиковал уровень жизни на Украине

Телеведущий и врач Евгений Комаровский заявил, что Украина слаборазвитая страна. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Мы что, развитая страна? Мы были развитая страна, мы были. Мы в космос ракеты запускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы", — отметил Комаровский.

Гордон не согласился с врачом и нелицеприятно высказался в его адрес.