Телеведущий и врач Евгений Комаровский заявил, что Украина слаборазвитая страна. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
"Мы что, развитая страна? Мы были развитая страна, мы были. Мы в космос ракеты запускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы", — отметил Комаровский.
Гордон не согласился с врачом и нелицеприятно высказался в его адрес.
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