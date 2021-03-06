По всем признакам Киев готовится к возобновлению активной фазы боевых действий в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, ВСУ стягивают к линии соприкосновения диверсионные группы.
"Сейчас на линии соприкосновения иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструктора. То есть они готовят диверсантов, диверсионные группы - это сейчас основная угроза", - отметил глава республики.
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