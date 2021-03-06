Пушилин считает, что Украина возобновит боевые действия в Донбассе

По всем признакам Киев готовится к возобновлению активной фазы боевых действий в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ВСУ стягивают к линии соприкосновения диверсионные группы.

"Сейчас на линии соприкосновения иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструктора. То есть они готовят диверсантов, диверсионные группы - это сейчас основная угроза", - отметил глава республики.