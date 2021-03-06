Украинская армия не была готов к защите Крыма в 2014 году. Об этом рассказал экс-председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

"Вы знаете, когда говорят, что Крым можно было защитить … Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну", — отметил политик.

"В начале 2014 года на счете в казначействе было около 100 000 гривен", — добавил Турчинов.