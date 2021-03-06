Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Угрозы Кравчука в Донбассе посчитали саботажем Минских соглашений
У криптовалюта Tether (USDT) появился достойный конкурент
Андрей Малахов показал своего лохматого друга
Москвичей предупреждают о снижении атмосферного давления
Гарик Харламов опубликовал подборку перлов Дмитрия Гордона
В Ереване начался митинг оппозиции против Пашиняна
Даню Милохина взяли в плен
Жириновский призвал не ввозить в Россию импортные цветы
Экс-супруга Грачевского шокирована тем, что "Ералаш" уйдёт в чужие руки

Жириновский защитил Саакашвили перед Зеленским

Мир » Бывший СССР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился новости об исключении Михаила Саакашвили из украинского Совета по градостроительству.

Политик считает, что украинскому лидеру не стоит "разбрасываться" такими "ценными кадрами".

"Это ошибка. Нельзя разбрасываться ценными кадрами. Саакашвили достоин не только того, чтобы быть членом этого Совета, но мог бы и всё правительство возглавить, стать генерал-губернатором украинской колонии, и от него было бы больше пользы, чем от всех остальных украинских министров. Надо подумать Зеленскому, может, вернуть его?" — отметил Жириновский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
Турчинов назвал свою версию потери Крыма
Жириновский защитил Саакашвили перед Зеленским
Угрозы Кравчука в Донбассе посчитали саботажем Минских соглашений
У криптовалюта Tether (USDT) появился достойный конкурент
Андрей Малахов показал своего лохматого друга
Москвичей предупреждают о снижении атмосферного давления
Гарик Харламов опубликовал подборку перлов Дмитрия Гордона
В Ереване начался митинг оппозиции против Пашиняна
Даню Милохина взяли в плен
Жириновский призвал не ввозить в Россию импортные цветы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Вдова Марьянова навредила сама себе, настояв на экспертизе

Итоги нового исследования оказались не в пользу Ксении Бик.

Вдова Марьянова навредила сама себе, настояв на экспертизе
Перенесшей остановку сердца Дрожжиной стало хуже
Российский шоу-бизнес
Перенесшей остановку сердца Дрожжиной стало хуже
Российский шоу-бизнес
Мама Жанны Фриске рассказала, где находятся останки певицы
Политика. Новости и аналитика
Павловский: Ельцина обязали уйти ещё летом 1999 года
Олег Артюков Фултонская речь Черчилля: почему она вновь актуальна Олег Артюков Василий Амирджанов Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ Василий Амирджанов Игорь Буккер Земля - самая загадочная планета Игорь Буккер
Необычная неделя
Необычная неделя: Байден атакует "Воронеж" и слив "Северного потока-2"
Мир. Новости мира
"Имеют право": Еврокомиссия сделала заявление по "Спутнику V"
Добронравов отреагировал на весть о кончине коллеги из сериала "Сваты"
Российский шоу-бизнес
Добронравов отреагировал на весть о кончине коллеги из сериала "Сваты"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников