Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился новости об исключении Михаила Саакашвили из украинского Совета по градостроительству.

Политик считает, что украинскому лидеру не стоит "разбрасываться" такими "ценными кадрами".

"Это ошибка. Нельзя разбрасываться ценными кадрами. Саакашвили достоин не только того, чтобы быть членом этого Совета, но мог бы и всё правительство возглавить, стать генерал-губернатором украинской колонии, и от него было бы больше пользы, чем от всех остальных украинских министров. Надо подумать Зеленскому, может, вернуть его?" — отметил Жириновский.