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Угрозы Кравчука в Донбассе посчитали саботажем Минских соглашений

Мир » Бывший СССР » Украина

Угрозы Леонида Кравчука в адрес Донбасса являются саботажем минских договоренностей.

С таким заявлением выступил депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

"С приходом Кравчука изменилась риторика в минских переговорах: в контактной группе Украина постоянно настаивает на том, что Россия является стороной конфликта и Украина не будет ни о чем разговаривать и договариваться с Донецкой и Луганской народными республиками несмотря на то, что неоднократно и представители России, и даже представители ОБСЕ указывали на то, что в минских соглашениях вообще нет упоминания России как стороны конфликта", — объяснил парламентарий.

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Автор: Алексей Корнеев
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