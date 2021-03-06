Угрозы Леонида Кравчука в адрес Донбасса являются саботажем минских договоренностей.

С таким заявлением выступил депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.

"С приходом Кравчука изменилась риторика в минских переговорах: в контактной группе Украина постоянно настаивает на том, что Россия является стороной конфликта и Украина не будет ни о чем разговаривать и договариваться с Донецкой и Луганской народными республиками несмотря на то, что неоднократно и представители России, и даже представители ОБСЕ указывали на то, что в минских соглашениях вообще нет упоминания России как стороны конфликта", — объяснил парламентарий.