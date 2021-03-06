В Ереване начался митинг оппозиции против Пашиняна

В армянской столице возле здания парламента началась акция протеста оппозиции против нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщает ТАСС. По информации ведомства, в акции принимают участие более двух тысяч человек. Здание парламента охраняется полицией.

Пока стычек между протестующими и правоохранителями не было.