В армянской столице возле здания парламента началась акция протеста оппозиции против нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Об этом сообщает ТАСС. По информации ведомства, в акции принимают участие более двух тысяч человек. Здание парламента охраняется полицией.
Пока стычек между протестующими и правоохранителями не было.
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